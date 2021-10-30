Проект развития трамвайной сети "Магистраль" запустят на Кубани

В Краснодаре запустят проект развития трамвайной сети "Магистраль", сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Первый вице-губернатор края Игорь Галась встретился с и.о. руководителя краевого центра Андреем Алексеенко, на которой обсудили возможности заключения соглашения по строительству трамвайных путей с использованием механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ.

"Для развития Краснодарской агломерации проект "Магистраль" имеет первоочередное значение. Он предполагает строительство более 70 км новых линий в различных направлениях города. Оценочно его стоимость составит более 25 млрд рублей", - цитирует пресс-служба Галася.

По словам Алексеенко, ежегодно трамваи перевозят более половины пассажиров Краснодара. За последние три года из бюджета края было выделено 3 млрд рублей на приобретение 103 трамвайных вагонов. Планируется закупить еще 75 единиц подвижного состава. Он также добавил, что проект даст возможность жителям и гостям краевого центра быстро и комфортно добраться в любую точку города.