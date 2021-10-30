СКР займется расследованием аварии с участием девяти детей в Ингушетии

Полиция передала в следственное управление СКР по Ингушетии уголовное дело по факту ДТП в Назрани, в котором погибли женщина и младенец. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Напомним, вечером 29 октября на федеральной автодороге "Кавказ" 34-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2115" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "КамАЗом", в результате чего погибли его 36-летняя супруга и новорожденная девочка.

Сам водитель и восемь его несовершеннолетних детей получили травмы, ссадины и ушибы. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя легковушки.