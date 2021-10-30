В Риме стартовал саммит G20

В субботу, 30 октября, в Риме начал работу саммит G20 ("Большая двадцатка").

Сегодня утром участники встречи, среди которых главы государств и правительств, а также международных организаций прибыли в конгресс-центр "Облако", где их приветствовал премьер-министр Италии Марио Драги.

В частности, на саммит приехали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА Новости.

После общей фотографии участники приступят к первой рабочей сессии, посвященной "мировым экономике и здравоохранению". Основными темами саммита будут климат, восстановление и последствия пандемии коронавируса COVID-19.

Напомним, саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи.