Житель Буйнакского района осужден за интернет‑призывы к экстремизму

Правоохранители пресекли противоправную деятельность жителя села Верхнее Казанище, распространявшего по интернету видеоролики, в которых он призывал к экстремистской деятельности. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Дагестану.

В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина умышленно размещал в интернете для всеобщего ознакомления видеозаписи с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, передает РИА "Дагестан".

Обвиняемый полностью признал вину и ходатайствовал о том, чтобы его дело рассматривалось в суде в особом порядке. В итоге Буйнакский районный суд признал его виновным по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и приговорил к лишению свободы на два года условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, на год.