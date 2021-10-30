В Грузии проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления

В субботу, 30 октября, в Грузии начался второй тур выборов в органы местного самоуправления. Избирательные участки по всей стране открылись в 08:00 (07:00 мск). Голосование продлится до 20:00 (19:00 мск).

В едином списке избирателей 2 088 722 человека. Жителям республики предстоит выбрать мэров в 20 городах и районах, в том числе в пяти крупных городах - Батуми, Кутаиси, Поти, Рустави и Тбилиси. Кроме того, в 24 мажоритарных округах выберут депутатов в местные собрания.

Ко второму туру открылись 1830 избирательных участков, а также шесть избирательных участков в тюрьмах и 29 специальных участков, которые созданы для голосования избирателей, находящихся в ковид-центрах, зонах карантина и самоизоляции.

Выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.

Как отметила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани, на 12:00 явка избирателей составила 17,18%. Самая высокая активность зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми – 24,6%, а самая низкая – в Мцхета-Мтианети (13,2%). Явка в Тбилиси – 16,5%, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. После подсчета данных со 100% участков правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте расположилась "Единое национальное движение" с 30,67%, на третьем - партия экс-премьера Грузии Георгия Гахарии "За Грузию" (7,81%).