В России обновлен рекорд по количеству заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки было выявлены 40 251 случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это новый максимум с начала пандемии. Общее число заражения COVID-19 в России составляет 8 472 797. Справились с болезнью 7 331 424 жителей страны, умерли 237 380 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 28 909 человек, скончались 1160.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 7267, Санкт-Петербурге – 3578, Московской области – 2680, Самарской области – 1405, Нижегородской области – 815, Воронежской области – 787, Свердловской области – 708, Крыму – 701, Пермском крае – 688, Красноярском крае – 680. Отмечается, что у 3326 (8,3%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус зарегистрирован у 437 жителей региона. В Дагестане выявили 166 случаев заражения, в Кабардино-Балкарии – 128, в Чечне – 120, в Северной Осетии – 100, Карачаево-Черкесии – 84, в Ингушетии – 79.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 246 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.