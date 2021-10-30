К Саакашвили в тюрьму приехал спецназ

В тюрьму №12 в Рустави, где в настоящее время находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, прибыли бригада спецназа и автомобиль скорой помощи.

"На территорию заехал автобус со спецназом и группа скорой помощи. Пока неизвестно, что происходит в тюрьме", - передает телекомпания "Пирвели".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.