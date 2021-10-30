Главная » Новости
Азербайджан Иран

К Саакашвили в тюрьму приехал спецназ

К Саакашвили в тюрьму приехал спецназ

В тюрьму №12 в Рустави, где в настоящее время находится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, прибыли бригада спецназа и автомобиль скорой помощи.

"На территорию заехал автобус со спецназом и группа скорой помощи. Пока неизвестно, что происходит в тюрьме", - передает телекомпания "Пирвели".

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.

3080 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!