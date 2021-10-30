Более 110 автобусов получили школы Дагестана

Церемония передачи школьных автобусов представителям образовательных организаций прошла на центральной площади Махачкалы. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобразования Дагестана.

В общей сложности республиканские школы в рамках распоряжения правительства РФ получили 116 единиц школьного транспорта, они были приобретены за счет федерального бюджета.

Председатель Комитета Народного собрания Дагестана по образованию и науке Елена Павлюченко заявила, что новые автобусы представляют собой замечательный подарок не только для учеников, но и для родителей и школ.

"Очень важно безопасно доставлять детей в школу, тем более в холодных погодных условиях. Я поздравляю все муниципалитеты с таким прекрасным подарком, желаю, чтобы все эти машины возили детей только за пятерками в школу", - обратилась она.

Уточняется, что все 116 автобусов доставят в школы до 20 ноября.