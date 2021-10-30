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Более 110 автобусов получили школы Дагестана

Более 110 автобусов получили школы Дагестана

Церемония передачи школьных автобусов представителям образовательных организаций прошла на центральной площади Махачкалы. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобразования Дагестана.

В общей сложности республиканские школы в рамках распоряжения правительства РФ получили 116 единиц школьного транспорта, они были приобретены за счет федерального бюджета.

Председатель Комитета Народного собрания Дагестана по образованию и науке Елена Павлюченко заявила, что новые автобусы представляют собой замечательный подарок не только для учеников, но и для родителей и школ.

"Очень важно безопасно доставлять детей в школу, тем более в холодных погодных условиях. Я поздравляю все муниципалитеты с таким прекрасным подарком, желаю, чтобы все эти машины возили детей только за пятерками в школу", - обратилась она.

Уточняется, что все 116 автобусов доставят в школы до 20 ноября.

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