Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Пятигорске Lada сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком

В Пятигорске Lada сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком

В Пятигорске 64-летний водитель автомобиля Lada наехал на пешеходном переходе на маму с ребенком. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП случилось накануне вечером на улице Георгиевской. Водитель легковушки ехал в сторону проспекта Калинина и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 37-летнюю местную жительницу и ее 6-летнего ребенка.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

По факту ДТП проводится проверка, передает "Победа26".

2465 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!