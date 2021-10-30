В Пятигорске Lada сбила на пешеходном переходе женщину с ребенком

В Пятигорске 64-летний водитель автомобиля Lada наехал на пешеходном переходе на маму с ребенком. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП случилось накануне вечером на улице Георгиевской. Водитель легковушки ехал в сторону проспекта Калинина и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 37-летнюю местную жительницу и ее 6-летнего ребенка.

Пострадавшие были доставлены в городскую больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

По факту ДТП проводится проверка, передает "Победа26".