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Коронавирус унес жизни 10 тыс человек в Грузии

Коронавирус унес жизни 10 тыс человек в Грузии

В Грузии за все время пандемии умерли от коронавируса 10 003 человека. Об этом сообщается на специальном сайте правительства Stopcov.ge.

За минувшие сутки в республике выявили 4610 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 2624 человека, скончались 42 пациента.

С начала пандемии в Грузии зарегистрировали 715 865 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 655 129 местных жителей. К настоящему времени в стране сделаны 1 974 521 прививка.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 246 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.

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