Кормье назвал двух любимых российских бойцов

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, кого считает любимым российским бойцом.

"Конечно же, это Хабиб Нурмагомедов. Я люблю Хабиба. Так что тут без вариантов. Вам не стоило ожидать, что я назову другое имя. Это Хабиб. Он крутой", - цитирует Кормье "Спорт-Экспресс".

По его мнению, Хабиб - величайший боец всех времен. "Он продолжал бы побеждать всех и мог делать это так часто, сколько захочет. Вот насколько он крутой", - пояснил американский спортсмен.

Говоря о ныне действующих бойцах, он подчеркнул, что ему нравится Ислам Махачев "Да-да, ты хотел услышать, что я скажу, что это Федор. Но это Ислам, так как я люблю своих одноклубников. Эти ребята - убийцы", - сказал Кормье.

По его словам, в ближайшем бою с Дэном Хукером Махачева ждет самый жесткий вызов в карьере. "И мне не терпится увидеть, как и каким образом Ислам справится с поставленной задачей", - поведал экс-чемпион UFC.