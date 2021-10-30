Ближний Восток лидирует на мировом рынке импорта вооружений

Неустойчивый в политическом и военном отношении Ближний Восток остается одним из крупнейших в мире импортеров оружия во главе с Саудовской Аравией. Но лидерству Саудовской Аравии постепенно бросает вызов другая нефтедобывающая страна региона - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), пишет Eurasia Review.

Согласно последнему отчету Коммерческой службы США подразделения по содействию торговле Управления по международной торговле Министерства торговли, ОАЭ уступают только Саудовской Аравии, которая вышла в лидеры благодаря нескольким крупным сделкам на сумму $1,9 млрд за последний год. В то же время продажи оружия в ОАЭ в период с августа 2020 года по июль 2021 года составили $609 млн. "В связи с развитием стратегическими связей между США и ОАЭ, а также потенциальной нестабильностью в регионе, экспорт оборонной продукции в ОАЭ, как ожидается, останется на высоком уровне в течение нескольких лет", - говорится в отчете.

В апреле New York Times процитировала представителя Госдепартамента США, который сообщил о намерении реализовать сделку по продаже вооружений ОАЭ на ошеломляющие $23 млрд, включая истребители F-35 и ударные беспилотники Reaper. Но несколько членов Конгресса США выразили сомнение, поскольку продажа одного из самых современных истребителей в ОАЭ может ослабить "качественное военное преимущество" Израиля, единственной страны в регионе, имеющей на вооружении F-35.

Старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) Питер Веземан сказал InDepthNews (IDN), что ОАЭ были одним из крупнейших импортеров американского оружия с конца 1990-х годов. СИПРИ ставит ОАЭ на 6-е место в списке крупнейших импортеров американского оружия в 1996-2020 годах и на 5-е место среди крупнейших импортеров оружия США в 2016-2020 годах. Отмечается, что в первой половине последней четверти века туда были поставлены оснащенные ракетами истребители F-16E, которые составили значительную часть экспорта американских вооружений в ОАЭ.

За последние 5 лет в поставках американских вооружений в ОАЭ преобладали передовые комплексы противоракетной обороны THAAD и ЗРК Patriot PAC-3. Хотя высокая стоимость поставок американского оружия ОАЭ объясняется этими особенно дорогостоящими типами вооружения, США поставили ОАЭ довольно широкий спектр оружия, например, тысячи сравнительно недорогих бронированных грузовиков и тысячи управляемых бомб. Они использовались в Йемене вместе с дорогостоящими боевыми самолетами и средствами противоракетной обороны.

Между тем, в военный арсенал Саудовской Аравии входят истребители F-15, вертолеты Apache, ракеты класса "земля-воздух" Stinger и Hellfire, а также системы залпового огня (из США), истребители-бомбардировщики Tornado, современные реактивные учебно-тренировочные самолеты Bae Hawk, вертолеты Westland Combat (из Великобритании) и вертолеты Aerospatiale и системы ПВО (из Франции).

Из американских систем вооружения США у ОАЭ есть истребители F-16, вертолеты Blackhawk и ракеты Sidewinder и Maverick, из британских - истребители-бомбардировщики Typhoon и Tornado, а также кассетные боеприпасы. На вооружении у ОАЭ также есть французские реактивные истребители "Мираж-2000", возможно, модернизированные до версии "Мираж 2000-9".

В отчете США говорится, что за последнее десятилетие ОАЭ приложили большие усилия, чтобы зарекомендовать себя в качестве активного участника гражданского и коммерческого секторов космической деятельности. ОАЭ отправили космический зонд к Марсу и в научных целях построили "марсианский городок" недалеко от Дубая, который будет имитировать жизнь на красной планете. Космическое агентство ОАЭ и Космический центр Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) тесно сотрудничают с США и НАСА в целях укрепления сотрудничества между компаниями и академическими кругами США и Эмиратов.

В ОАЭ также стремятся включить в академические программы образование в области науки, техники, инженерии и математики (НТИМ) наряду с технологическим образованием, что позволит создать высокотехнологичную рабочую силу, способную поддерживать будущие программы космических исследований и разработок.

Согласно сообщению New York Times от 26 октября, "немногие компании кажутся финансово способными осуществить строительство космической станции - это высокий подвиг, совершаемый только правительствами, которые, как правило, руководствуются международными отношениями, а не прибылью". "ОАЭ очень заинтересованы, и за последние несколько месяцев было много обсуждений", - сказала бывший астронавт NASA и президент Sierra Space Джанет Каванди.

Что касается продаж коммерческих самолетов, в отчете указывается, что "экономические трудности, вызванные коронавирусным кризисом, продолжат замедлять закупку дополнительных крупных пассажирских самолетов двумя основными перевозчиков ОАЭ - Emirates Airlines и Etihad Airways - на протяжении следующих нескольких лет". Тем не менее, спрос на запчасти для самолетов и услуги по техническому обслуживанию, ремонту и техосмотру по-прежнему будет высоким.

Emirates Airlines является крупнейшим эксплуатантом моделей Boeing 777, у Etihad, Air Arabia и flydubai также есть значительный парк самолетов. Благодаря большому размеру флота и индустрии техобслуживания, ОАЭ являются ведущим рынком запасных частей для американских самолетов на Ближнем Востоке и 7-м по величине рынком в мире.

США также намерены продвигать продажи оружия на нескольких предстоящих выставках и авиашоу, в том числе на Международной выставке обороны и безопасности, которая пройдет 3-5 ноября в Испании; выставке оборонной промышленности SAHA EXPO 10-13 ноября в Турции; на международном авиасалоне Singapore Airshow, которая пройдет 15-20 февраля 2022 года в Сингапуре; на Международной выставке наземной и противовоздушной обороны Eurosatory во Франция 13-17 июня 2022 года, а также Международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания), 18–22 июля 2022 года.

Питер Веземан отметил, что по данным СИПРИ, 64% импорта оружия ОАЭ в 2016-2020 годах приходится на США, за ними следует Франция с 10%. В некоторых случаях предложения США оказались менее привлекательными, чем предложения других стран, например, ОАЭ обратились к Франции за корветами и самолетами-заправщиками. В некоторых других случаях США не захотели продавать ОАЭ определенные типы оборудования, в том числе вооруженные дроны, которые затем были куплены у Китая.

На основе существующих контрактов и соглашений, в частности после того, как администрации США согласились в 2020 и 2021 годах на поставку ОАЭ 50 истребителей F-35 с полным комплектом вооружения, в ближайшие годы торговля оружием между двумя странами, вероятно, сохранится на высоком уровне. На вопрос, остаются ли ОАЭ частью коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая подверглась критике за нанесение авиаударов по Йемену, а также за поставку оружия повстанческим группировкам в Ливии, Веземан ответил, что за последние два года роль ОАЭ в этой коалиции значительно сократились. Тем не менее ОАЭ по-прежнему вовлечены в военную деятельность в Йемене, поддерживая определенные вооруженные группы, которые более или менее связаны с международно признанным правительством страны, хотя детали остаются неясными.