Макрон вступился за Россию в вопросе цен на энергоносители

Президент Франции Эммануэль Макрон не видит никаких свидетельств манипулирования Россией ценами на энергоносители. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"У меня нет доказательств манипулирования ценами, и я никого не обвиняю", - цитирует его РИА Новости.

Французский лидер отметил, что в ближайшее время вряд ли удастся серьезно снизить цены. По его словам, в данной ситуации в первую очередь необходимо избежать перебоев в поставках и дальнейшего подорожания топлива в преддверии зимы.

Для этого он обратился к странам G20 ("Большая двадцатка") с призывом заняться координацией действий поставщиков энергоносителей и потребителей.

Напомним, саммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в мероприятии по видеосвязи.