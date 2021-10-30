В ВОЗ предупредили о новом вирусе, который не получится остановить

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на встрече министров здравоохранения и финансов стран G20 ("Большая двадцатка"), что рано или поздно появится новый вирус, который не удастся сдержать.

"С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать", - сказал глава ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, необходимо извлечь уроки из нынешней пандемии, чтобы подготовиться к следующей. "Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей", - цитирует его РБК.

Гебрейесус подчеркнул, что миру нужна "усиленная" ВОЗ. В этой связи он призвал мировое сообщество и членов G20 поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 246 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.