Европейцы вынуждены выбирать между отоплением и питанием на фоне огромных прибылей газовых компаний

По данным британской неправительственной организации Global Witness, за первую половину 2021 года европейские операторы газотранспортных систем и их головные компании получили прибыль в размере 4 млрд евро, в то время, как в ЕС пытаются справиться с энергетическим кризисом, пишет Euractiv.

Анализ показывает, что в первой половине 2021 года прибыль 26 компаний, входящих в Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG), увеличилась в связи с энергетическим кризисом в ЕС. В число компаний, упомянутых в отчете, входят Fluxys (Бельгия), Gasunie (Германия) и SNAM (Италия), которые эксплуатируют газотранспортные сети в своих странах. Остальные компании пока еще не опубликовали финансовую отчетность за 2021 год.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea по итогам июля-сентября 2021 года зафиксировала чистую прибыль в размере 243 млн евро, что на 245% больше, чем в 2020 году. Председатель правления и главный исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерен охарактеризовал этот квартал как "исключительный" и "обусловленный конструктивной конъюнктурой цен на сырье, в частности, ценами на газ в Европе, которые, как ожидается, будут оставаться высокими в течение всей зимы".

Это резко контрастирует с опасениями по поводу роста уровня "энергетической бедности", поскольку цены на газ в Европе растут в преддверии зимнего отопительного сезона. Еще до энергетического кризиса число живущих в "энергетической бедности" европейцев исчислялось миллионами, но есть опасения, что этой зимой число тех, кто не сможет отапливать свои дома, вырастет.

"В то время, когда многие европейцы вынуждены выбирать между отоплением и питанием, влиятельные газовые компании Европы получают огромную прибыль", - сказал Джонатан Гант, который отвечает в Global Witness за газовые кампании. "Поскольку эти компании передают массовое повышение цен на газ некоторым из наиболее уязвимых слоев населения, остается осадок от того, что те же компании продолжают получать солидную прибыль", - добавил он.

ENTSOG отвергла это утверждение, заявив, что тарифы европейских операторов газотранспортных систем "полностью регулируются и строго контролируются национальными регулирующими органами". "Таким образом, национальные регулирующие органы контролируют и утверждают доходы и расходы операторов газотранспортных систем, а им, в свою очередь, разрешено покрывать только свои обоснованные и документально подтвержденные расходы, включая выплаты и обоснованную прибыль от инвестиций в инфраструктуру", - сказал генеральный директор ENTSOG Ян Ингверсен.

"Операторы газотранспортных систем не получают дополнительных доходов из-за более высоких цен на газ - скорее наоборот, поскольку повышение цен на газ может привести к снижению объемов транспортируемого газа", - добавил он. Ингверсен также предположил, что некоторая финансовая информация по газотранспортным компаниям могла быть получена в результате деятельности, не связанной с транспортировкой газа.

Приоритетные проекты ЕС

Global Witness провела свой анализ на основе финансовой отчетности компаний, входящих в Европейскую сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Экологические НПО обеспокоены конфликтом интересов между компаниями-членами ENTSOG и ролью ассоциации в выборе приоритетных проектов в соответствии с регламентом о Трансъевропейских энергетических сетях (TEN-E). Включенные в список проекты получают доступ к ускоренным процедурам получения разрешений и финансированию ЕС.

В международной сети экологических организаций Friends of the Earth отмечают, что в прошлом списке были задержки и остановки проектов, а также "трата 440 млн евро налогоплательщиков ЕС на газовые проекты, которые либо уже потерпели неудачу, либо могут оказаться провальными - благодаря сомнительным советам ENTSOG".

"Шокирует то, что такие компании, как Wintershall, отметили скачок цен на газ в Европе как способ получения прибыли. Еще более сомнительно, что они, скорее всего, сохранят то поразительное влияние, которое они оказывают на энергетическую политику ЕС, - сказал Гант. - По мере продолжения переговоров о будущей роли ENTSOG ЕС должен принять к сведению и рассмотреть вопрос о том, действительно ли следует полагаться на группу частных заинтересованных компаний, получающих большую прибыль от выделяющего углекислый газ топлива при принятии решений в области энергетики".

Правила, определяющие порядок отбора приоритетных проектов, в настоящее время обсуждаются между Европейским парламентом и Советом ЕС, в который входят 27 министров правительств стран-членов блока. Однако все эти обсуждения не повлияют на пятый список, который в настоящее время составляется и, как ожидается, будет опубликован в ноябре. НПО предупреждают, что в списке может быть значительное количество газовых проектов, которая, по их мнению, не нужны, потому что Европе нужно как можно быстрее декарбонизировать газовую отрасль.

Они также обеспокоены стремлением стран ЕС включить в переговоры проекты с применением стабилизационной оговорки. Это может привести к тому, что проекты, попавшие в список 2021 года, продолжат получать финансирование ЕС, даже если газовая сфера будет исключена из более поздних списков. По словам источника, переговоры в настоящее время продвигаются вяло, и ни Европарламент, ни Совет ЕС не желают идти на компромисс. Позиция Европейского парламента состоит в том, чтобы иметь комитет заинтересованных сторон, который мог бы действовать как противовес власти, которой обладает ENTSOG.