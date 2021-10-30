Скончался легендарный советский диктор Игорь Кириллов

В субботу, 30 октября, на 90-м году жизни скончался советский и российские теле- и радиоведущий Игорь Кириллов. Об этом сообщил "Первый канал".

"Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель", - сказано в сообщении.

Причина смерти на данный момент неизвестна.

Напомним, Игорь Кириллов родился 14 сентября 1931 года в Москве. В 1955 году закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 1955 по 1956 играл в Московском театре драмы и комедии (сейчас Театр на Таганке). В 1957 году начал работу на телевидении. Был диктором программы "Время" более 20 лет. Возглавлял дикторский отдел на "Первом канале" с 1968 по 1989 год.

Кириллов получил звание Народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.