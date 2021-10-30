Турецкий спецназ нейтрализовал четырех террористов в Сирии и Ираке

Вооруженные силы Турции ликвидировали трех боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) и одного боевика YPG (сирийское крыло РПК). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети Twitter.

В ведомстве отметили, что трое боевиков РПК были уничтожены бойцами турецкого спецназа на севере Ирака в ходе операции Pence-Yildirim.

Боевик YPG был нейтрализован в зоне операции "Источник мира" на северо-западе Сирии, передает агентство Anadolu.