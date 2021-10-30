В Ингушетии ВАЗ с девятью детьми в салоне въехал в "КамАЗ"

В Ингушетии произошло ДТП с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля, в котором ехали как минимум девять детей. Об этом сообщили в МВД по региону.

Авария случилась 29 октября на 570-м километре трассы "Кавказ", в районе Назрановской крепости, передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, совершая обгон, водитель легкового автомобиля въехал в грузовик, ехавший по полосе встречного движения. В результате ДТП погибла пассажирка "ВАЗ-2115" и новорожденный ребенок.

В ведомстве отметили, что в аварии также пострадали 8 детей, всех их доставили в Детскую республиканскую больницу.