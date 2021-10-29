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В Тбилиси опровергли переговоры об экстрадиции Саакашвили

В Тбилиси опровергли переговоры об экстрадиции Саакашвили

МИД Грузии опроверг заявления Киева о переговорах об экстрадиции бывшего президента Михаила Саакашвили на Украину. Такое сообщение распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Сегодня о переговорах, которые якобы ведутся между МИД Грузии и Украины об экстрадиции оппозиционера, имеющего украинское гражданство, сказала депутат Верховной Рады Юлия Клименко.

"Со всей ответственностью заявляем, что мы не подтверждаем информацию о том, что якобы по этому вопросу с украинской стороной ведутся переговоры по дипломатическим каналам. Переговоров об экстрадиции Саакашвили не было и нет сейчас", - цитирует заявление МИД Sputnik Грузия.

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