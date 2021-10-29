Пожилых работников отправляют на "удаленку" в Сочи

Сотрудники старше 65 лет должны перейти на удаленный режим работы в Сочи, такое сообщение опубликовано на сайте администрации города.

В нем уточняется, что соответствующее постановление издал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"С 1 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями", - пояснили в администрации.

Кроме того, с этого же дня предприятия общественного питания будут открыты с 6:00 до 23:00.

Помимо прочего, работодателям дана рекомендация давать сотрудникам при вакцинации два выходных с сохранением зарплаты. Еще один вариант - прибавить эти два дня к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Жителям города-курорта, страдающим болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и прочими хроническими заболеваниями, всем, кто старше 65 лет, а также непривитым людям старше 60 лет требуется соблюдать режим самоизоляции.

Покидать дом можно в особых случаях - это обращение за экстренной медпомощью, поход на работу или в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных и т.п.