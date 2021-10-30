В Туркменистане соткут гигантский ковер
Ковер площадью 210 кв м соткут мастерицы Сердарского предприятия художественного ковроделия Балканского региона Туркменистана к празднованию Дня нейтралитета страны.
По словам специалиста Государственного предприятия "Туркменхалы" Огулмарал Аманжаевой, на гигантском ковре будут вытканы гели (ковровые орнаменты) Ахалского региона, а сама новинка украсит одну из белых юрт Türkmeniň ak öýi, пишет "Туркменистан: Золотой век".
Напомним, что туркменское национальное искусство ковроделия включено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Также в 2021 году исполняется 80 лет с создания первого туркменского ковра-гиганта "Туркмен калбы".