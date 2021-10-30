Сотрудники силовых структур Дагестана выявили лучших в стрельбе

Турнир среди работников силовых ведомств по стрельбе из боевого оружия в память о сотрудниках и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, состоялся в Дагестане, сообщает пресс-служба МВД республики.

Стоит отметить, что на мероприятии присутствовали глава Дагестана Сергей Меликов, а также руководство и сотрудники правоохранительных органов республики.

В течение двух дней представители силовых ведомств соревновались по различным дисциплинам в индивидуальных и командных зачетах. В турнире приняли участие 10 команд Росгвардии, УФСБ Дагестана, Погрануправления ФСБ, таможни, ФСИН Дагестана, службы судебных приставов, МВД.

"По итогам соревнований команда МВД Дагестана заняла четвертое общекомандное место и бронзу в дуэльной стрельбе из всех видов оружия. Также сотрудники ведомства отличились и в индивидуальных зачетах – лучшей в стрельбе из пистолета Макарова стала эксперт МЭКО ЭКЦ МВД по РД, серебро в личном зачете из того же оружия завоевал представитель ОСН ГРОМ Управления по контролю за оборотом наркотиков", - сказано в сообщении.