Грозненский таксопарк пополнился 23 автомобилями

Жителей и гостей Чечни будут обслуживать новые комфортабельные автомобили, сообщил министр транспорта и связи республики Рамзан Черхигов.

"Еще одна хорошая новость. Сегодня вручил лицензии на перевозку пассажиров водителям таксопарка "Грозненское такси". 23 новых комфортабельных автомобиля будут обслуживать гостей и жителей республики", - написал он на своей странице в Instagram.

Глава ведомства выразил благодарность руководству таксопарка за активную работу по развитию транспорта и привлечение инвестиций в отрасль.