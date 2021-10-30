Закон о вакцинации сотрудников не помог Армении: заболеваемость COVID-19 растет

Все больше граждан Армении вакцинируются от COVID-19, но доля привитых остается самой низкой в регионе. С начала октября работодатели фактически обязаны требовать от своих работников предоставить сертификаты о вакцинации, но система здравоохранения уже и так работает на пределе возможностей, пишет Eurasianet.

По последним данным, предоставляемым государственными организациями, полностью вакцинировано от COVID-19 в Армении только 7%. Для сравнения: в Грузии полностью привито 22% граждан, а в Азербайджане - 42%. К тому же, реальные цифры в Армении, вероятно, ниже, поскольку значительная часть тех, кто прошел в стране вакцинацию, - приезжие.

Но темпы вакцинирования в Армении все-таки наращивает: число тех, кто получил первую инъекцию, вдвое превышает число полностью вакцинированных. Результат, очевидно, вызван новым законом, который обязывает работодателей требовать от своих сотрудников либо предоставить сертификаты о прохождении вакцинации, либо регулярно предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.

Тем не менее суточный прирост заболевших COVID-19 третий день превышает 2 тысячи, а количество вызванных новым коронавирусом смертей бьет рекорды: 26 октября умерло 57 пациентов. Смертность от COVID-19 в Армении превысила 6 тысяч при населении менее трех миллионов человек.

С начала пандемии в стране свобода перемещения почти не ограничивалась, и в правительстве дали понять, что даже сейчас нет намерений вводить строгие ограничения. "Есть страны, которые снова прибегают к локдауну... В Армении локдауна не будет, - сказал премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства 28 октября. - Вместо этого мы должны ужесточить ограничения, возможно, даже сделав обязательным ношение масок на открытом воздухе".

Обязательная вакцинация сотрудников - самый важный шаг, сделанный правительством для сдерживания распространения болезни, новые правила вступили в силу 14 октября. В тот день в 22-й поликлинике Еревана произошли массовые беспорядки, когда врачи тщетно пытались навязать правила социального дистанцирования большому количеству людей, пришедших на вакцинацию.

Большинство армян предпочитает вакцинироваться в поликлиниках, а не в мобильных пунктах вакцинации, развернутых Министерством здравоохранения в Ереване и других городах. При этом клиники Еревана переполнены иностранцами, особенно иранцами, которые приезжают в Армению сделать прививку от коронавируса.

Наибольшим спросом в Армении пользуется китайская вакцина Sinopharm - распространено мнение, что ее побочные эффекты слабее, чем у других вакцин.

С мая в Армении также доступны "Спутник V" и AstraZeneca, также Армения недавно получила партию вакцины Moderna, которая была разработана фирмой, возглавляемой армянином Нубаром Афеяном, что в некоторой степени повысило его популярность среди армянского населения. Но сообщения о том, что у привившихся ею молодых людей возникли проблемы с сердцем, охладили энтузиазм в стране.

В 22-й поликлинике запасы Sinopharm быстро закончились, и врачи велели ожидающим людям вернуться за вакциной 1 ноября, когда будут новые поставки. Шестидесятилетний Самвел ждал у дверей поликлиники на протяжении трех часов, когда медработник вышел и сказал ему: "Идите домой, у нас всего 25 доз вакцины Sinopharm, а перед вами более 50 человек". Тот ответил: "Если я приду 1 ноября, можете ли вы гарантировать, что мне не придется ждать своей очереди часами?" В конце концов, он получил вакцину, и многие впереди него в очереди были разочарованы.

18 октября Министерство здравоохранения объявило о закупке еще 200 тысяч доз Sinopharm, а четыре дня спустя сообщило о получении в дар 620 тысяч доз Moderna.

Несмотря на нехватку вакцин, 26 октября правительство объявило об отмене ограничений на получение вакцины иностранцами; ранее, чтобы сделать прививку, посетители должны были доказать, что они находились в стране не менее десяти дней.

Согласно новым правилам, правительство может проводить выборочные проверки предприятий, чтобы убедиться, что у сотрудников есть сертификат о получении хотя бы первого компонента вакцины или отрицательные результаты теста ПЦР-теста. Штраф для лиц, нарушающих правила, составляет от $40 до $80, для компаний - $250.

Неясно, сколько сотрудников пока не было вакцинировано. Министерство здравоохранения зарегистрировало около 200 тысяч полностью вакцинированных человек и 400 тысяч, получивших один компонент, но не указано, сколько из них граждане Армении, а сколько - иностранцы. По официальной статистике, в стране более 600 тысяч легально работающих граждан, а Статистическая служба Армении и Всемирный банк оценили число незарегистрированных рабочих в стране в пределах от 300 до 700 тысяч человек. Неясно, в какой степени эти работники будут подпадать под действие закона.

Как и во многих других странах, где были введены различные требования по вакцинации, некоторые в Армении пытаются срезать углы. Служба национальной безопасности объявила 13 октября, что в Гюмри выявили более 700 человек с поддельными сертификатами о вакцинации. По делу привлечено к ответственности десять врачей.

По состоянию на 28 октября 3100 человек в Армении было госпитализировано с COVID-19, 97% из которых вакцинировано не было, заявила на заседании правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян. Около 90% госпитализированных заразилось особенно агрессивным вариантом "дельта". Из 3100 человек половина находится в критическом состоянии, причем 99% из них не были вакцинированы. Еще 200 больных ожидают госпитализации из-за нехватки коек, добавила министр.

Некоторые больницы сообщают, что аппараты ИВЛ выходят из строя из-за чрезмерной нагрузки, и нуждающиеся в искусственной вентиляции легких пациенты вынуждены обходиться без них. Заместитель директора больницы Самвел Хачатрян сообщил, что в медцентре Веди в Араратской области из 85 пациентов с COVID-19 только один - вакцинированный - не нуждался в кислороде.

В этом учебном году университеты открылись для очных занятий, но 27 октября вернулись к онлайн-обучению. Школы продлили календарные осенние каникулы еще на неделю в связи с ростом заболеваемости.

Между тем, происходят регулярные скандалы, когда высокопоставленные чиновники и другие представители элиты открыто пренебрегают социальным дистанцированием и другими правилами COVID. Президент Армен Саркисян принял участников конференции "Армянский саммит умов" в помещении своей резиденции. На фотографиях с мероприятия ни один из десятков присутствующих не носит маску, даже Аванесян, которая регулярно выступает за то, чтобы даже вакцинированные армяне носили маски. Действующие правила требуют, чтобы в закрытых помещениях маски носили все.

Антипрививочные настроения все еще широко распространены в обществе; Пашинян попытался смягчить их, поделившись опытом своей семьи. "Есть вопросы относительно эффективности вакцин; я хочу привести личный пример, - сказал он на заседании кабинета министров 28 октября. - Шесть человек в моей семье вакцинированы, за исключением двух несовершеннолетних детей. Недавно моя 14-летняя дочь заразилась вирусом. Но никто в моей семье больше не заразился, несмотря на то, что узнали об этом поздно и активно контактировали с ней". Он добавил: "Мы [вакцинированные] также можем заразиться вирусом. Защита не стопроцентная".