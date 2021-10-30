"Ахмат" рассмотрит кандидатуру Газзаева на пост главного тренера

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" включит экс-главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева в круг кандидатов на пост наставника команды.

Если стороны сумеют договориться, то в следующем сезоне перед грозненцами поставят задачу попасть в еврокубки, передает "Спорт-Экспресс".

После 12 туров "Ахмат" с 15 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В настоящее время команду тренирует 49-летний специалист Андрей Талалаев.

Напомним, ранее стало известно, что 67-летний Валерий Газзаев не переизбрался в Госдуму VIII созыва. В прошлом созыве Госдумы он возглавлял комитет по делам национальностей.