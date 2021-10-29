День Республики отпраздновали в российско-турецком мониторинговом центре в Агдаме (ФОТО)

В российско-турецком мониторинговом центре в Агдаме, расположенном на освобожденных землях Азербайджана, отпраздновали 98-летие основания Турецкой Республики.

Такое сообщение опубликовано на странице Миннацобороны Турции в Twitter.

"По случаю Дня Республики 29 октября в Совместном турецко-российском центре в Карабахе состоялась торжественная церемония с участием военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и России", - сказано в нем.