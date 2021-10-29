Дагестанские ученые восстановят научный центр виноградарства

В Дагестане намерены на базе научно-производственного объединения "Дагагровинпром" возродить научный центр по виноградарству и виноделию с собственным питомником для выращивания саженцев, - сообщил врио заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Мы планируем возродить научный центр в АО им. Алиева в поселке Мамедкала Дербентского района, он будет заниматься наукой в виноградарстве, там же будет заложен питомник. Мы уже прорабатываем вопрос выделения земель под него – необходимо порядка 100-150 га, выделяем средства на оборудование. В следующем году планируем начать эту работу", - рассказал Абдулмуслимов, передает ТАСС.

Также в центре будут заниматься микроклональным размножением наиболее перспективных для Дагестана сортов винограда, эта работа уже начата на площадке опытной станции - филиала Всероссийского института им. Н. И. Вавилова в Дербентском районе. Центр будет клонировать, выращивать и распространять автохтонные сорта винограда, приспособленные к условиям региона, а также высокопродуктивные сорта, способные переносить засушливый климат.

Дагестану ежегодно необходимо 3,5-4 млн саженцев винограда на закладку новых и обновление старых виноградников, тогда как сейчас питомники республики способны выращивать лишь около 1,5 млн саженцев в год.