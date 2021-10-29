Четыре города Северной Осетии избавят от свалок ТБО

Власти Северной Осетии планируют ликвидировать в республике четыре свалки твердых бытовых отходов (ТБО), отравляющих атмосферу в Алагире, Ардоне, Беслане и Дигоре – такую задачу на будущий год поставил глава региона Сергей Меняйло.

"Ликвидация четырех свалок у нас запланирована в следующем году. В этом году - только проектирование", - сказал он в ходе заседания кабмина республики, передает ТАСС.

Совещание по вопросу ликвидации свалок на границах городов поручено вице-премьеру Северной Осетии Эльбрусу Бокоеву. Полностью рекультивировать свалки планируется до 2024 года, их общая площадь сейчас составляет более 60 га.