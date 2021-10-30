В Москве до 25 ноября можно сдать "полезные" отходы

Экологическая акция проходит в Москве 29 октября по 25 ноября. Горожане могут сдать в мобильные пункты "полезные" отходы.

"Горожане на специализированных мобильных пунктах приема помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетра-пака смогут сдать еще ненужную одежду, пришедшую в негодность электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Принятое вторсырье в дальнейшем отправится на перерабатывающие предприятия, а одежда будет передана на благотворительность", - сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Акция охватит почти всю территорию столицы.

"Полезные" отходы можно будет обменять на подарки: многоразовые экосумки, термокружки, а также промокоды для скачивания электронных книг.