Грузия закупила новые SKODA для экзаменов в автошколах

Сдавать экзамен на права в Грузии будут на новейших автомобилях модели SKODA RAPID.

Автопарк машин для сдачи практического экзамена на водительские права категорию "В" обновлен во всех структурных подразделениях, информирует пресс-служба Сервисного агентства МВД Грузии.

"В целях повышения качества инфраструктуры и обслуживания Сервисное агентство поэтапно провело инфраструктурные и технические работы во всех структурных подразделениях, где проводятся практические экзамены", - отметили в ведомстве.

Новые автомобили для экзаменов оснащены системой GPS, говорится в сообщении агентства.

Первыми новые SKODA получили автошколы в Рустави и Гори, к настоящему времени автопарк обновлен во всех структурных подразделениях Грузии.