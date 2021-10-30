В Ставрополе откроется вторая модельная библиотека

В Ставрополе на базе библиотеки-филиала № 11 на проспекте Ворошилова этой осенью откроют вторую в городе модельную библиотеку, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточнятся, что особое внимание уделили организации безбарьерной среды: поверхность пандусов выполнена из нескользящей плитки, безопасной даже в непогоду. Также для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены отдельные санитарные комнаты.

Также в библиотеке будет создан зал эмоционального чтения, интеллект-зал, зимний сад. Книжный фонд пополнится более чем на 2,7 тысячи экземпляров.