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В Ставрополе откроется вторая модельная библиотека

В Ставрополе откроется вторая модельная библиотека

В Ставрополе на базе библиотеки-филиала № 11 на проспекте Ворошилова этой осенью откроют вторую в городе модельную библиотеку, сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточнятся, что особое внимание уделили организации безбарьерной среды: поверхность пандусов выполнена из нескользящей плитки, безопасной даже в непогоду. Также для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены отдельные санитарные комнаты.

Также в библиотеке будет создан зал эмоционального чтения, интеллект-зал, зимний сад. Книжный фонд пополнится более чем на 2,7 тысячи экземпляров.

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