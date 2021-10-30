Мотоциклистов призвали завершить сезон в Москве

ГИБДД столицы призвала мотоциклистов завершить сезон, так как погодные условия уже достаточно неустойчивы и перемещение на двухколесном транспорте может быть опасно.

"Управление ГИБДД города Москвы призывает мотолюбителей завершить сезон. Погодные условия уже достаточно неустойчивы, поэтому перемещение на двухколесном транспорте рискованно и даже опасно для жизни и здоровья мотоциклистов, а также других участников дорожного движения", - информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с начала года в столице произошло более 600 ДТП с мотоциклистами, в которых погибли 32 человека, более 700 получили ранения.