Вашингтон подтвердил рыночный статус российской экономики

Минторг США подтвердил рыночный статус экономики РФ, такое сообщение распространило Минэкономразвития России.

Американское ведомство в августе заявляло о расследовании относительно возможного несоответствия фактической экономики России ее рыночному статусу. В пояснении к документу уточнялось, что расследование было запущено в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.

В российском ведомстве пояснили, что решение американского ведомства подразумевает, что США не возвратятся к методикам расчета демпинга, использовавшимся в отношении экспортеров из Советского Союза и России до ее присоединения к ВТО.

В МЭР добавили, что американская сторона приняла соответствующее решение по итогам анализа, проводимого Минторгом США после получения 30 июня заявления от американских производителей карбамидно-аммиачной смеси.

"В ходе данной процедуры Минторгом США были рассмотрены комментарии заинтересованных сторон и проведены публичные слушания. Минэкономразвития России, а также российские экспортеры и другие заинтересованные стороны приняли участие во всех этапах процедуры", - цитирует сообщение МЭР РИА Новости.