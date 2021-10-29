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Новый терренкур Железноводска пройдет от Пушкинского сквера до Зеленого театра

Новый терренкур Железноводска пройдет от Пушкинского сквера до Зеленого театра

В скором времени в Железноводске заработает первый в России Семейный терренкур, - сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Власти города уже приступили к его проектированию - тематическую парковую мебель на терренкуре установят от одиночной маленькой лавочки до большой скамьи вокруг семейного стола. Парковая мебель будет символизировать жизненный цикл каждой семьи, рождение детей и внуков", - рассказал Моисеев, передает ТАСС.

Новый терренкур, который не ремонтировали более 40 лет, соединит Пушкинский сквер и Зеленый театр, который также отремонтируют.

Городские власти продолжают создавать инстаграм-курорт, в каждом уголке которого будет интересно отдыхать, гулять, найти занятие по душе, делать фото и выкладывать в сеть, - добавил глава Железноводска.

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