Кто выступает против объединения Южного Кавказа

Идея социально-политической и экономической интеграции на пространстве Южного Кавказа - многоэтапный процесс, требующий значительных усилий региональной дипломатии, особенно если учесть, что третий закон классической механики Ньютона - равенства действия и противодействия – работает и здесь.

Прогрессивная во всех смыслах идея интеграции встречает сопротивление со стороны тех или иных слоев южнокавказской общественности, прямо или косвенно препятствующих процессу преодоления противоречий путем объединения ресурсов региона. Очевидно, политиков или общественных деятелей, открыто выступающих против мира, в регионе нет. Тем не менее у идеи единого политического и экономического пространства есть противники, оказывающие негативное влияние на процесс формирования общественного запроса на мир.

Например, "локальный капитал" не заинтересован в создании условий для честной предпринимательской игры. Казалось бы, открытие границ и создание новых маршрутов способно перезагрузить экономику региона, но когда речь идет о перспективах создания на Южном Кавказе безбарьерного экономического пространства, нужно помнить, что за три десятка лет в условиях дезинтеграции на отдельных территориях сформировалась своя политическая и экономическая элита, вобравшая в себя имевшийся в ее распоряжении ресурс. Интеграция региона способна смести транспортные, продовольственные и другие структуры, паразитирующие на полублокадном положении отдельных территорий Южного Кавказа. Монополизация информационных технологий, средств коммуникации постепенно приводит к инертности общества. При этом объемы производств, максимизирующих прибыль монополистов, ниже, а цены значительно выше, чем в условиях совершенной конкуренции. Извлечение максимума прибыли при сокращении затрат в условиях отсутствия конкуренции - оптимальная стратегия, которая позволяет финансировать политическую платформу отдельных региональных бизнес-элит на протяжении многих лет.

Не менее пагубное влияние на преодоление ментальных противоречий оказывают маргинальные круги научной интеллигенции, которые предпочитают углубляться в древность. В погоне за удовлетворением политического запроса, некоторые исследователи отходят от принципов историзма и объективности, уступая ангажированному взгляду на процессы формирования государственности. В результате обыватель имеет фрагментарное представление о своих странах, но не имеет понятия о взаимосвязи всех без исключения народов региона, оказавших друг на друга значительное культурное влияние.

Наиболее вредоносная политика в отношении мира между народами Южного Кавказа осуществляется руками различных экстремистских объединений. Экстремисты имеют обыкновение выбалтывать идеи, которые так называемые умеренные политики держат в уме. Региональный экстремизм паразитирует на концепциях маргинальной науки, аккумулируя идею культурного ревизионизма. Интересно, что идея "Великой Армении от моря до моря" могла бы быть выписана в рамки интеграции, если бы не одно "но" – сторонники этой идеологии считают, что управлять этой несуществующей территорией должны представители одного конкретного народа. Это "но" не только не позволяет считать утопическую идею "Великой Армении" интеграционной, но и смело может быть расценена как пропагандистская затея, сторонники которой не гнушаются присваивать себе чужие территории, историю, культуру, памятники архитектуры.

Тлетворное влияние на сближение народов оказывают и умеренные политики, которые придерживаются стратегии внутренней стабильности. Безликая масса чиновничества, непотопляемой региональной бюрократии делает акцент на предсказуемости социально-экономического и внешнеполитического курса стран, никоим образом не пытаясь форсировать внутриполитические изменения. Свою политическую импотенцию умеренные демократы камуфлируют темой безопасности, угроза которой якобы исходит извне. В пространстве подобной политики практически нет места для внешнеполитической (региональной) коммуникации, поскольку бесконечное обсуждение малозначимых событий в краткосрочной перспективе обеспечивает доминирование в информационном пространстве внутренней политики.