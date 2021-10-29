Американская разведка: коронавирус не создавался как биологическое оружие

Коронавирус нового типа, по всей видимости, не был создан людьми как биологическое оружие - к такому выводу пришло разведывательное сообщество США, сказано в докладе, размещенном на сайте аппарата директора Национальной разведки Штатов.

"Мы считаем, что вирус не был разработан как биологическое оружие", - цитирует документ ТАСС.

Кроме того, большинство американских разведывательных ведомств страны также считают, что Covid-19, скорее всего, не подвергался генетическим модификациям.

Тем не менее, два разведведомства выражают мнение, что для таких высказываний "недостаточно данных".