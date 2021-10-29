Тегеран прокомментировал новые американские санкции

Новые американские санкции против Ирана подрывают доверие ИРИ к США в вопросе возвращения к СВПД по ядерной программе, такое заявление сделал официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

По его словам, новые рестрикции хорошо илюстрируют противоречивые шаги Белого дома.

"Правительство [США] говорит о стремлении вернуться к ядерной сделке и в то же время продолжает практиковать подход [экс-президента Дональда] Трампа", - цитирует иранского дипломата ТАСС.

Хатибзаде констатировал, что подобные поступки не вызывают доверия.