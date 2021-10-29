Вашингтон требует высылки еще десятков российских дипломатов

Власти США требуют, чтобы еще 55 дипломатов и административно-технических сотрудников российских посольства и консульств покинули Америку в ближайшие месяцы, об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", - цитирует ее сайт российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что от американцев в России сейчас трудятся около 130 человек, в миссии РФ в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее двух сотен.