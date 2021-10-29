Главная » Новости
Азербайджан Иран

Вашингтон требует высылки еще десятков российских дипломатов

Вашингтон требует высылки еще десятков российских дипломатов

Власти США требуют, чтобы еще 55 дипломатов и административно-технических сотрудников российских посольства и консульств покинули Америку в ближайшие месяцы, об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", - цитирует ее сайт российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавила, что от американцев в России сейчас трудятся около 130 человек, в миссии РФ в Вашингтоне и генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее двух сотен.

3985 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!