В КБР будут проходить реабилитацию дети с аутизмом

В будущем 2022 году в Кабардино-Балкарии (КБР) на средства гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" будет создан реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра, - сообщила автор проекта "Без границ" и руководитель центра Жамиля Малкарова.

Центр будет создан на базе ГБОУ "Школа интернат № 3", а его специалисты, педагоги-психологи и педагоги-логопеды, будут привлечены, в основном, из числа волонтеров-сотрудников школы.

"В центре будет создана сенсорная комната для реабилитации и ресурсный класс со специализированным оборудованием для детей с аутизмом, также будет создана первая в республике группа психологической поддержки для родителей этих детей. Проект планируется реализовать в течение 2022 года, к декабрю он должен начать работать на постоянной основе", - рассказала Малкарова, передает ТАСС.

На учете в республиканском психоневрологическом диспансере числятся 427 детей в возрасте до 18 лет, страдающих расстройствами аутистического спектра, но цифра эта формальная, в реальности таких детей больше, поэтому мы планируем заниматься и распространением информации об аутизме, популяризацией своевременного лечения, - добавила Жамиля Малкарова.