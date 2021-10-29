Удобрения аграриям Ставрополья будет поставлять "Еврохим"

Ставропольские аграрии будут получать минеральные удобрения от структурного подразделения "Еврохима" ООО "Еврохим Трейдинг Рус" – соглашение об этом сегодня заключило с компанией правительство Ставрополья, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Ставрополья и ООО "Еврохим Трейдинг Рус". Подписи под документом поставили губернатор края Владимир Владимиров и генеральный директор компании Евгений Онацкий. Основная цель соглашения - устойчивое обеспечение аграриев Ставрополья минеральными удобрениями", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Потребности Минсельхоза Ставропольского края на ближайший год - 275 тыс т удобрений, причем поставляться по фиксированной цене они будут до конца 2021 года, а предстоящая посевная будет обеспечена ими в полном объеме.

Напомним, на Ставрополье расположено одно из крупнейших производств минеральных удобрений компании "Еврохим" - завод "Невинномысский азот".