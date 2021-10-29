Все рабочие места медиков КЧР стали автоматизированными

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) завершили автоматизацию рабочих мест медицинских работников республики, продолжавшуюся три года, - сообщили в министерстве здравоохранения региона.

"Работа была проведена в рамках нацпроекта "Здравоохранение": было создано более 2,5 тыс автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, построена сетевая инфраструктура медицинских организаций и центра обработки данных. Все это позволило осуществить внедрение единой региональной системы во всех государственных медицинских организациях республики и обеспечить электронными медицинскими картами всех жителей", - рассказали в министерстве, передает ТАСС.

В рамках проекта были оцифрованы важные для пациентов документы, в том числе электронный листок нетрудоспособности, электронный родовой сертификат, электронное направление в бюро медико-социальной экспертизы для получения или подтверждения инвалидности, а в федеральную подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" было передано более 10 млн электронных документов для 331 тысячи пациентов республики.

Автоматизированное рабочее место медработника оснащено вычислительной техникой и программным обеспечением и позволяет собирать и обрабатывать медицинскую информацию, что благотворно сказывается на ускорении процесса документооборота и освобождает больше времени для работы с пациентами.