Власти Новороссийска избавляют город от электросамокатов, воруя их? (ВИДЕО)

В понедельник, 25 октября, в Новороссийске начал работу сервис по прокату электросамокатов Whoosh, однако уже через пару дней транспорт со стоянок начали изымать неизвестные люди.

Компания направила администрации города соглашение, чтобы урегулировать правила размещения парковок и передвижения на электросамокатах, однако из мэрии пришел запрет о недопущении деятельности сервиса, а после и замглавы Новороссийска Александр Яменсковый потребовал прекратить работу, - передает портал Юга.ру.

После этого с парковок сервиса стали пропадать самокаты - за день неизвестные изъяли около 50 электросамокатов. Незнакомцы не представляются и никак не комментируют свои действия.

Один из таких моментов попал на видео: четверо мужчин загружают самокаты в "Газель". Представители компании считают, что их собственность изъяли сотрудники отдела по защите прав потребителей в сфере ЖКХ управления городского хозяйства администрации Новороссийска. В Whoosh утверждают, что в компанию продолжают сыпаться угрозы, направленные на то, чтобы сервис прекратил свою деятельность в Новороссийске. Компания направила жалобу в прокуратуру Краснодарского края.

Напомним, в последние годы электросамокаты стали одним из самых популярных видов транспорта по всей России. Краснодарский край не стал исключением - из-за проблем с пробками многие кубанцы пересели на электросамокаты.