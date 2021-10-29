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Росфинмониторинг сообщил о блокировке почти 100% активов людей, связанных с терроризмом

Росфинмониторинг сообщил о блокировке почти 100% активов людей, связанных с терроризмом

Росфинмониторинг в последнее время сумел пресечь финансовую деятельность свыше 15 тыс террористов, в том числе 850 иностранцев. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава службы Юрий Чиханчин.

"На сегодня блокируется практически 100% активов лиц, имеющих отношение к терроризму", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам чиновника, в рамках международных расследований удалось пресечь деятельность более чем десяти 10 транснациональных преступных группировок, завозивших наркотики и распространявших их.

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