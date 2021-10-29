Молдавия решила с "Газпромом" свои газовые проблемы

Руководство Молдавия сегодня на переговорах с "Газпромом" договорились на пять лет продлить контракт о поставках газа, - сообщила пресс-служба молдавского министерства инфраструктуры и регионального развития.

"В Санкт-Петербурге завершились переговоры между делегацией Молдавии и "Газпромом". В рамках соглашения контракт между "Газпромом" и "Молдовагазом" будет продлен на пять лет, используя формулу, предложенную молдавской стороной", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook, передает РИА Новости.

Также стороны договорились провести аудит исторического долга компании "Молдовагаз" и достигли принципиального соглашения по формуле расчета цены и необходимости последующих переговоров для установления календарного плана расчета", - говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства в Facebook.

Поставки газа в страну по новому контракту начнутся 1 ноября, - сообщили в "Газпроме".