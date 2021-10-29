Саакашвили назвал причины голодовки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, зачем объявил и почему продолжает голодовку в тюрьме. Соответствующее письмо было зачитано его адвокатом сегодня.

"Почему я голодаю? Потому что мой голос заглушили запретом на телефонные звонки. Я не могу громко выразить свою позицию по поводу того, что меня не везут уже месяц на суд", - цитирует оппозиционера Sputnik Грузия.

Саакашвили напомнил об инциденте, когда он выглянул из окна душевой комнаты и показал сторонникам "сердечко" из пальцев: после этого, по его словам, тюремщики закрыли весь этаж.

Экс-глава государства резюмировал, что власти таким образом не соблюдают правовые нормы.

Напомним, Саакашвили, его личный врач и адвокаты готовы к его переводу в гражданскую многофункциональную клинику, а власти считают возможным госпитализацию в больницу тюрьмы №18 в Глдани.