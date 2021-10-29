Россияне предпочли самоизоляции отдых в Турции и Египте – исследование

Россияне в вынужденные нерабочие дни предпочли домашней изоляции отдых на курортах Турции и Египта, - показало исследование "Тинькофф Путешествий" и сервиса Travelata.ru.

"Продажи зарубежных туров значительно выросли: спрос на туры в Турцию вырос на 85%, в Египет - на 32%. Египет, Турция и Россия стали самыми популярными направлениями для туров в период локдауна и на ноябрьские праздники: эти направления покрывают более 90% бронирований", - говорится в исследовании, передает ТАСС.

В целом после объявления о нерабочих днях спрос на туры вырос на 51%, на путевки по России - на 26%. Средняя стоимость туров в Турцию на двоих с датами заезда с 30 октября по 5 ноября выросла по сравнению с предыдущей неделей на 8% - до 92 тыс рублей, а средняя стоимость путевок по России - на 17% - до 42 тыс рублей. Туры в Египет наоборо подешевели на 6% - до 130 тыс рублей: туроператоры стали предлагать "горящие" предложения с вылетом 29 октября и 1-2 ноября.

Вырос и средний чек на авиабилеты - за неделю он подрос на 20%.

Самыми популярными зарубежными направлениями для россиян стали Турция, Таджикистан, Узбекистан, Армения, ОАЭ, Египет, США, Кипр и Киргизия, а внутрироссийскими - Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Минеральные Воды, Симферополь, Казань и Уфа, - говорится в материалах исследования.