Китай наращивает инфраструктуру безопасности в Таджикистане

В последнее время все активнее стали циркулировать слухи о планах Китая построить военную базу для местных сил в Таджикистане. Детали неизвестны ни в отношении уже созданной китайской инфраструктуры безопасности в стране, ни в отношении будущих проектов, однако любые действия подобного характера привлекают серьезное внимание не только региональных, но и зарубежных стран, пишет The Diplomat.

13 октября таджикский новостной сайт Asia Plus опубликовал статью, ссылаясь на ”обмен письмами” между Китаем и Таджикистаном. В рамках обмена китайская сторона согласилась выделить 55 млн юаней (около $8,5 млн) на строительство военизированной базы для таджикского МВД. Письма были направлены в таджикский парламент на утверждение. Сообщается, что в общих чертах был предложен проект, включающий возведение 12 сооружений. В статье говорится, что китайская сторона займется исследованием местности и проектированием, поставкой оборудования (включая офисную мебель и компьютеры) и будет руководить инженерно-техническим персоналом. Asia Plus не сообщает о планируемом расположении базы.

По одной версии, объект будет построен в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, база будет принадлежать Министерству внутренних дел страны, а всё оборудование и техника, импортируемые из Китая, будут освобождены от таможенных пошлин. По другой версии, объект построят Шаймака, села в Мургабском районе. По слухам, китайские военнослужащие находятся в этом районе, по крайней мере, с 2016 года. В статье Washington Post за 2019 год отмечается, что китайские военные специалисты, скорее всего, из Народной вооруженной милиции, а не из Народно-освободительной армии (НОАК).

Душанбе и Пекин отрицают существование базы в Шаймаке, хотя на спутниковых снимках зафиксированы новые объекты, построенные рядом со старой советской базой. Район находится недалеко от границы между китайским Синьцзяном, афганским Ваханом, и таджикским ГБАО. Цель Китая - защитить инициативу ”Один пояс - один путь” в центрально-азиатском регионе и укрепить безопасность в Синьцзяне. В 2019 году Китай, предположительно, оказал помощь в укреплении существующей структуры пограничной безопасности в Таджикистане.

Возвращение "Талибана" (движение запрещено в РФ) к власти в Афганистане было воспринято китайскими официальными лицами спокойно. Талибы заверили их, что афганские земли не будут использоваться теми, кто угрожает Китаю, особенно уйгурским экстремистами. Еще в 2015 году афганское правительство под руководством Ашрафа Гани обратилось за помощью к Китаю, чтобы заставить Пакистан усадить талибов за стол переговоров, пообещав выслать уйгурских боевиков. Шесть лет спустя Пекин не изменил свою позицию и теперь продолжает взаимодействовать с Таджикистаном по вопросам безопасности.