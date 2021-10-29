Минздрав России поставит в регионы дополнительные партии "Спутника Лайт"

В ближайшее время Минздрав России наладит дополнительные поставки однокомпонентной антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт" – они будут организованы в ближайшую неделю.

"Возросло число желающих пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, и в субъектах Российской Федерации вырос объем потребления вакцин, в том числе предназначенного для повторной вакцинации препарата "Спутник Лайт", что сказалось на его наличии. Дополнительные поставки в субъекты РФ однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", предназначенной для повторной вакцинации, будут организованы уже в ближайшую неделю", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Запаса двухкомпонентных вакцинных препаратов в субъектах достаточно, - добавили в пресс-службе российского Минздрава.