Попова прокомментировала необходимость закрытия границ России

Власти не собираются закрывать границы России из-за пандемии Covid-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"На сегодня таких условий нет, необходимости закрытия границ сегодня абсолютно нет. Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи", - пояснила чиновница.

По ее словам, завозные случаи без проблем блокируются, так все, кто возвращается из-за границы, сдают ПЦР-тесты, причем положительный результат наблюдается менее чем в 1%" случаев.