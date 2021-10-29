QR-коды могут стать обязательными при посещении всех объектов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии могут ввести систему QR-кодов при посещении всех без исключения организаций и учреждений, с таким предложением выступило территориальное управление Роспотребнадзора.

"Сегодня на заседании оперштаба, которое провел председатель правительства республики, я внес предложение: с середины или с конца ноября ввести QR-коды для посещения всех общественных зданий и сооружений, то есть любого учреждения на территории КЧР", - заявил главный санврач республики Сергей Баскакотов во время прямого эфира в Instagram.

Чиновник уточнил, что, согласно указу главы региона, на данный момент QR-коды требуются только при посещении определенных общественных мест, включая крупные ТЦ, кинотеатры, развлекательные заведения и гостиницы.